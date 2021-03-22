Концерт Месси и компании в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Барселона – 1:6
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Барселона разбила Реал Сосьедад в 28 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Реал Сосьедад – Барселона.
завершено
Антуан Гризманн 37’
Сержиньо Дест 43’
Сержиньо Дест 53’
Лионель Месси 56’
Усман Дембеле 71’
Лионель Месси 89’
37’ Антуан Гризманн
43’ Сержиньо Дест
53’ Сержиньо Дест
56’ Лионель Месси
71’ Усман Дембеле
89’ Лионель Месси
Первая половина завершилась скромными 2:0 в пользу каталонцев. Гризманн забил во втором матче подряд, а Дест открыл счет своим голам в Примере.
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Американцу этого было мало, и после перерыва он поразил ворота соперника еще раз. Праздник результативности не обошелся без Лионеля Месси – аргентинец добавил к ассисту дубль. Свою порцию славы получил и Усман Дембеле, а униженный Реал Сосьедад ответил только мощным выстрелом Мугурусы – 1:6.
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