Первая половина завершилась скромными 2:0 в пользу каталонцев. Гризманн забил во втором матче подряд, а Дест открыл счет своим голам в Примере.

Барселона уничтожила Реал Сосьедад, забив шесть голов на Аноэте – "блаугранас" вернулись на вторую позицию в Ла Лиге

Американцу этого было мало, и после перерыва он поразил ворота соперника еще раз. Праздник результативности не обошелся без Лионеля Месси – аргентинец добавил к ассисту дубль. Свою порцию славы получил и Усман Дембеле, а униженный Реал Сосьедад ответил только мощным выстрелом Мугурусы – 1:6.