Реал Сосьедад – Барселона – 0:1 – видео гола и обзор матча
Барселона вырвала победу над Реал Сосьедадом на последних секундах матча 12-го тура Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор игры Реал Сосьедад – Барселона на "Футбол 24".
Уже на 30-й секунде Барренечеа мог вывести Реал Сосьедад вперед, но тер Штеген потянул удар в ближний угол. Хозяева выглядели значительно убедительнее, но голов не было в первом тайме.
Барселона на последней минуте вырвала победу над Сосьедадом, но шокировала своей игрой перед матчем с Шахтером в ЛЧ
Долго не могли забить и во второй половине. Реал Сосьедад претендовал на пенальти, но судья не увидел фола на Оярсабале. Барса же вырвала победу на 90+2 – Гюндоган классно забросил за спины защитникам, а Араухо выскочил и головой попал между ног вратарю. Арбитр не зафиксировал офсайд, поэтому этот гол стал победным.