Уже на 30-й секунде Барренечеа мог вывести Реал Сосьедад вперед, но тер Штеген потянул удар в ближний угол. Хозяева выглядели значительно убедительнее, но голов не было в первом тайме.

Барселона на последней минуте вырвала победу над Сосьедадом, но шокировала своей игрой перед матчем с Шахтером в ЛЧ

Долго не могли забить и во второй половине. Реал Сосьедад претендовал на пенальти, но судья не увидел фола на Оярсабале. Барса же вырвала победу на 90+2 – Гюндоган классно забросил за спины защитникам, а Араухо выскочил и головой попал между ног вратарю. Арбитр не зафиксировал офсайд, поэтому этот гол стал победным.