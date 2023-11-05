Барселона вирвала перемогу над Реал Сосьєдадом на останніх секундах матчу 12-го туру Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд гри Реал Сосьєдад – Барселона на "Футбол 24".

Вже на 30-й секунді Барренечеа міг вивести Реал Сосьєдад вперед, але тер Штеген потягнув удар у ближній кут. Господарі виглядали значно переконливіше, але голів не було у першому таймі.

Барселона на останній хвилині вирвала перемогу над Сосьєдадом, але шокувала своєю грою перед матчем з Шахтарем у ЛЧ

Довго не могли забити і в другій половині. Реал Сосьєдад претендував на пенальті, але суддя не побачив фолу на Оярсабалі. Барса ж вирвала перемогу на 90+2 – Ґюндоґан класно закинув за спини захисникам, а Араухо вискочив та головою поцілив поміж ніг воротарю. Арбітр не зафіксував офсайд, тож цей гол став переможним.