Реал Сосьєдад – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд матчу
завершено
90+4’ Рональд Араухо
Вже на 30-й секунді Барренечеа міг вивести Реал Сосьєдад вперед, але тер Штеген потягнув удар у ближній кут. Господарі виглядали значно переконливіше, але голів не було у першому таймі.
Барселона на останній хвилині вирвала перемогу над Сосьєдадом, але шокувала своєю грою перед матчем з Шахтарем у ЛЧ
Довго не могли забити і в другій половині. Реал Сосьєдад претендував на пенальті, але суддя не побачив фолу на Оярсабалі. Барса ж вирвала перемогу на 90+2 – Ґюндоґан класно закинув за спини захисникам, а Араухо вискочив та головою поцілив поміж ніг воротарю. Арбітр не зафіксував офсайд, тож цей гол став переможним.
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