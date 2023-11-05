"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о генеральной репетиции Барселоны перед матчем Лиги чемпионов УЕФА против Шахтера.

Каталонцы после поражения в Эль-Класико нуждались в реабилитации. Побеждать надо было не только из-за пораженного эго, но и из-за ситуации в турнирной таблице – Жирона уже оторвалась на шесть очков, а Реал может сделать это завтра. При этом "блаугранас" должны были грамотно распределить силы, ведь уже во вторник команда встретится с Шахтером на выезде.

Добиваться выполнения этих задач необходимо было в матче против очень сильного соперника. Реал Сосьедаду хватало даже ничьей, чтобы вернуться в зону ЛЧ – и баски играли в родных стенах. Зато у Барселоны почти все футболисты вернулись из лазарета. Недоступными остаются только Де Йонг и Серджи Роберто, а Рафинью придержали в запасе.

Начало встречи едва не завершилось катастрофой для Барселоны. Уже на 26-й секунде размашистая атака хозяев завершилась ударом Берренечеа с левого угла штрафной – Андер целился под ближнюю штангу, однако тер Штеген парировал! Еще через полторы минуты Кунде отдал неудачный пас назад, а Оярсабаль перехватил мяч и пробил мимо тер Штегена. Немного неточно!

Третья минута подарила Сосьедаду третий момент – это Мерино замкнул подачу с углового, направив сферу в дальний угол. "Круглый" пролетел рядом с каркасом. На 16-й же "чури-урдин" могли забивать в результате прострела Барренечеа и замыкания Кубо. Такефуса стрелял с острого угла, заставив тер Штегена спасать во второй раз.

Подопечные Иманола Альгуасила откровенно доминировали, ничего не позволяя сопернику. Тем не менее, в последующие полчаса игра стала более ровной, а моменты исчезли – исключением стал только эпизод на 32-й минуте, когда Муньос подхватил отскок с углового и прошел двух защитников. Его прострел перехватывал тер Штеген, однако он не удержал мяч в руках. В дальнейшей суматохе Барса отбилась.

А что же каталонцы? А ничего. Команда Хави в лучшем случае выравнивала ход игры, но контроль оставался за Сосьедадом. В актив Барсы можно занести разве что эпизод на 19-й минуте, когда Субельдия поскользнулся и дал Гави войти в штрафную. Хавбек мог пробивать с правого края, однако вместо этого он выполнил поперечную передачу – ее накрыл Ле Норман.

В итоге, первый тайм Барселона завершила с тремя ударами, суммарная острота которых потянула на мизерные 0,11 ожидаемых голов. Подопечные Хави проиграли Сосьедаду даже по владению мяча. "Блаугранас" необходимы были какие-то перестановки.

Впрочем, Хави решил дать шанс основным футболистам. Они свое доверие не оправдали, поэтому в середине второго тайма энтренадор каталонцев обновил всю линию атаки. Вместо Левандовски, Фермина, Фелиша и Канселу на поле появились Торрес, Педри, Ямал и Рафиньяю Этот ход ничем не помог – Барселона до 80-х минут могла похвастаться только штрафным ударом в исполнении Рафиньи. Бразилец пробил над перекладиной.

За 40 минут после перерыва "блаугранас" провели всего три удара суммарной остротой в 0,17 xG, ни разу не попав в створ. К счастью для гостей, Сосьедад тоже убавил в остроте. В активе басков за этот период было всего два с половиной момента.

Так, на 55-й и 71-й минутах с линии штрафной пробивали Мендес и Берренечеа, однако получилось слишком слабо для тер Штегена. На 56-й же Кубо откликнулся на заброс из глубины, выстрелив с правого угла вратарской – японец в створ не попал, а лайнсмен заметил офсайд.

Только в эндшпиле встречи Барса перехватила инициативу. Каталонцы устроили навал и начали создавать моменты. На 90-й минуте Араухо дали мощно пробить с правого угла штрафной (Ремиро парировал перед собой), на 1-й компенсированной Педри вышел один на один и пробил в голкипера, а замыкание углового на 2-й от Араухо накрыли защитники (плюс, был фол в атаке).

Сосьедад зашатался и, в конце концов, был нокаутирован на 4-й компенсированной. А отличился Араухо – Рональд пошел на замыкание из глубины, избежал офсайда и головой прошил Ремиро. Мяч прошел между ног голкиперу. Этот гол и решил судьбу противостояния – Барселона празднует минимальную победу!

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