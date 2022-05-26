Мадридский клуб наглядно показывает, как нужно развивать проект.

Реал никому не отдал первое место в рейтинге The European Elite, который ежегодно составляет Football Benchmark.

Барселона обошла Реал и стала самым дорогим клубом мира по версии Forbes: весь рейтинг

Королевский клуб третий год остается самым дорогим клубом Европы. Кроме того, мадридцы единственные, кто сумел преодолеть отметку в 3 миллиарда евро. Прирост за прошлый год составляет 15%. Такие показатели Реалу принесли спортивные и коммерческие успехи.

В первой десятке рейтинга только одно изменение – Манчестер Юнайтед опередил Барселону и уверил себе второе место.

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