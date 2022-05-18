Барселона обошла Реал и стала самым дорогим клубом мира по версии Forbes: весь рейтинг
Каталонский клуб понемногу начинает приходить в себя после кризиса и улучшать свои финансовые показатели.
Барселона является самым богатым клубом мира в настоящее время по версии Forbes, информирует Mundo Deportivo. Ее оценивают в 4,76 млрд долларов, что на 1 миллион больше стоимости Реала, идущего вторым в рейтинге.
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"Блаугранас" заняли первую строчку рейтинга впервые за последние 16 лет, когда доминировали мадридцы (5) и Манчестер Юнайтед (11). Средняя стоимость 20 самых дорогих клубов составляет 2,28 млрд.
Общий рейтинг выглядит следующим образом (сумма в долларах США):
1. Барселона: 4,76 млрд
2. Реал: 4,75 млрд
3. Бавария: 4,215 млрд
4. Манчестер Юнайтед: 4,2 млрд
5. Ливерпуль: 4,1 млрд
6. Манчестер Сити: 4 млрд
7. Челси: 3,2 млрд
8. Арсенал: 2,8 млрд
9. ПСЖ: 2,5 млрд
10. Тоттенхэм: 2,3 млрд
11. Ювентус: 1,95 млрд
12. Боруссия Д: 1,9 млрд
13. Атлетико: 1 млрд
14. Интер: 743 млн
15. Эвертон: 658 млн
16. Милан: 559 млн
17. Рома: 548 млн
18. Вест Хэм: 508 млн
19. Лестер: 455 млн
20. Аякс: 413 млн