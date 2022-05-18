Каталонский клуб понемногу начинает приходить в себя после кризиса и улучшать свои финансовые показатели.

Барселона является самым богатым клубом мира в настоящее время по версии Forbes, информирует Mundo Deportivo . Ее оценивают в 4,76 млрд долларов, что на 1 миллион больше стоимости Реала, идущего вторым в рейтинге.

Барселона и Левандовски согласовали условия контракта, – журналист

"Блаугранас" заняли первую строчку рейтинга впервые за последние 16 лет, когда доминировали мадридцы (5) и Манчестер Юнайтед (11). Средняя стоимость 20 самых дорогих клубов составляет 2,28 млрд.

Общий рейтинг выглядит следующим образом (сумма в долларах США):

1. Барселона : 4,76 млрд

2. Реал : 4,75 млрд

3. Бавария : 4,215 млрд

4. Манчестер Юнайтед : 4,2 млрд

5. Ливерпуль : 4,1 млрд

6. Манчестер Сити : 4 млрд

7. Челси : 3,2 млрд

8. Арсенал : 2,8 млрд

9. ПСЖ : 2,5 млрд

10. Тоттенхэм : 2,3 млрд

11. Ювентус : 1,95 млрд

12. Боруссия Д : 1,9 млрд

13. Атлетико : 1 млрд

14. Интер : 743 млн

15. Эвертон : 658 млн

16. Милан : 559 млн

17. Рома : 548 млн

18. Вест Хэм : 508 млн

19. Лестер : 455 млн

20. Аякс : 413 млн