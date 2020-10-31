Рамос вошел в топ-10 гвардейцев Примеры – 500-й матч капитана Реала
16:10 - Читати українською
Поединок против Уэски стал для капитана "сливочных" 500-м в рамках чемпионата Испании.
завершено
40’ Эден Азар
45’ Карим Бензема
90’ Карим Бензема
Давид Феррейро 75’
40’ Эден Азар
45’ Карим Бензема
75’ Давид Феррейро
90’ Карим Бензема
34-летний Рамос стал лишь 10-м игроком в истории, который провел такое количество поединков в элитном испанском дивизионе, сообщает Opta.
Рамос может покинуть Реал – руководство "сливочных" не устраивают запросы легендарного капитана
Из предыдущих 9-ти футболистов только были защитниками – Маноло Санчис (523 игры) и Мигель Солер (504).
Напомним, Рамос выступает за Реал с 2005 года, перебрашись из Севильи. В составе "сливочных" 5 раз выиграл Примеру и 4 – Лигу чемпионов.
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