Поединок против Уэски стал для капитана "сливочных" 500-м в рамках чемпионата Испании.

34-летний Рамос стал лишь 10-м игроком в истории, который провел такое количество поединков в элитном испанском дивизионе, сообщает Opta.

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Из предыдущих 9-ти футболистов только были защитниками – Маноло Санчис (523 игры) и Мигель Солер (504).

Напомним, Рамос выступает за Реал с 2005 года, перебрашись из Севильи. В составе "сливочных" 5 раз выиграл Примеру и 4 – Лигу чемпионов.

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