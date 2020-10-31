У перші хвилини несподівано м'яч під свій контроль взяли гості. "Синьо-гранатові" швидко освоїлися на стадіоні Альфредо Ді Стефано й почали створювати проблеми обороні "вершкових". Уже на 7-й хвилині Уеска могла вийти вперед, проте Міру забракло влучності після виграного в Мілітао забігу.

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Поступово мадридці вирівняли гру, проте здебільшого перепасовувалися у центрі поля, без просування вперед. До середини першого тайму контратакувальні випади гостей виглядали набагато перспективніше. Особливо старалися в атаці Гомес і Онтіверос, але одного бажання було замало. Ще за 10 хвилин до кінця першої половини здавалося, що фортуна в цей день цілком може посміхнутися арагонцям.

Однак, Реал забив два м'ячі в роздягальню і, фактично, зняв усі запитання щодо переможця дуелі вже після 45-ти хвилин. Спочатку своє повернення до основи та перший вихід у чемпіонаті в новому сезоні відсвяткував Еден Азар. Бельгієць отримав пас від Вальверде метрів за 30 від воріт, виграв силову боротьбу в опонента й фантастичним пострілом із лівої відкрив рахунок. А за п'ять хвилин Лукас Васкес навісом знайшов на дальньому куті воротарського Каріма Бензема, який прийняв м'яч і розстріляв Фернандеса – 2:0!

Керманич Уески та за сумісництвом легенда "вершкових" Мічел спробував повернутися до гри з допомогою джокерів. У перерві він провів 2 заміни й, вочевидь, був сповнений надій на можливий камбек. Та ці амбіції "синьо-гранатових" майже відразу поховав Феде Вальверде. На 54-й уругвайський хавбек на куті штрафного отримав пас від Бензема й розкішною гарматою пробив за діагоналлю у дальній кут.

Три м'ячі за 15 хвилин ігрового часу по-справжньому окрилили Реал. Мадридці не просто побігли вперед, а почали кайфувати від власної гри, взаєморозуміння на полі та крутих комбінацій. Міг забивати Бензема після сольного проходу Вінісіуса – м'яч пройшов над перекладиною. Свій момент змарнував Іско, коли так і не зумів пробити після передачі Родріго. Сам бразильський юніор намагався пробити Фернандеса після зміщення з флангу, але голкіпер гостей був на сторожі.

Зрештою, як часто буває у подібних ситуаціях, забила Уеска. Це Мір утік лівим флангом атаки, залишив поза справами Мілітао й ідеально навісив на дальню стійку, де Давід Феррейро в один дотик у падінні переграв Куртуа – 3:1.

У фінальні хвилини гості спробували перейти на половину поля "вершкових" великими силами. Проте, якихось дивідендів ця спроба арагонцям не принесла. Більше того, Реал відсунув гру від своїх воріт і відновив статус-кво на 90-й хвилині: затяжна атака мадридців завершилася навісом Марсело на Родріго, який скинув під удар Бензема – французький центрфорвард із кількох метрів не промахнувся.

Завдяки цій перемозі Реал повернув собі лідерство в Ла Лізі. В активі команди Зідана 16 очок. Натомість Уеска залишилась у зоні вильоту – 18-те місце, 5 пунктів.

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