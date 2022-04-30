Мадридский клуб уже сегодня может одержать победу в Ла Лиге. Для этого достаточно сыграть вничью с Эспаньолом в рамках 34-го тура.

Карло Анчелотти покорится уникальное достижение. Итальянец станет первым тренером в истории, выигравшим все пять топ-чемпионатов Европы. Наставник Реала уже анонсировал, что на матч, который может принести титул, выставит экспериментальный состав. Причин тому предостаточно – это и кадровые проблемы, и желание поберечь лидеров перед решающей встречей с Манчестер Сити в полуфинале Лиги чемпионов.

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Ожидалось, что наконец-то сможет дебютировать за Реал в чемпионате Андрей Лунин. Однако авторитетные мадридские издания AS и Marca опровергают свои же предсказания. Тибо Куртуа займет место в воротах, а дальше – огромные изменения.

Прежде всего, речь идет об обороне, в центре которой вынужденно сыграют Каземиро и Хесус Вальехо. Дело в том, что Дэвид Алаба травмирован, а Начо и Милитао дисквалифицированы. На флангах будут Марсело и Лукас Васкес. Относительно полузащиты журналисты уверены в появлении Камавинги и Себальоса, к которым присоединится Иско или Кроос. В атаке тоже есть единодушие только по Асенсио и Родриго. На острие Marca видит исключительно Мариано, а AS предполагает, что у Бензема также есть шансы.

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