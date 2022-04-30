Мадридський клуб вже сьогодні може здобути перемогу в Ла Лізі. Для цього достатньо зіграти внічию з Еспаньйолом в рамках 34-го туру.

Карло Анчелотті підкориться унікальне досягнення. Італієць стане першим тренером у історії, який виграв усі п'ять топ-чемпіонатів Європи. Наставник Реала вже анонсував, що на матч, який може принести титул, виставить експериментальний склад. Причин достатньо – це і кадрові проблеми, і бажання поберегти лідерів перед вирішальною зустріччю з Манчестер Сіті в півфіналі Ліги чемпіонів.

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Очікувалося, що нарешті зможе дебютувати за Реал в чемпіонаті Андрій Лунін. Проте авторитетні мадридські видання AS та Marca спростовують свої ж передбачення. Тібо Куртуа займе місце у воротах, а от далі – величезні зміни.

Передусім йдеться про оборону, в центрі якої вимушено зіграє Каземіро та Хесус Вальєхо. Річ у тім, що Девід Алаба травмований, а Начо та Мілітао дискваліфіковані. На флангах будуть Марсело та Лукас Васкес. Щодо півзахисту, журналісти впевнені у появі Камавінги та Себальйоса, до яких долучиться Іско або Кроос. В атаці теж є одностайність лише щодо Асенсіо та Родріго. На вістрі Marca бачить виключно Маріано, а AS припускає, що у Бензема теж є шанси.

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