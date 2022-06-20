Экс-игрок "бланкос" Жоао Сисинью рассказал о своих алкогольных приключениях в столичном испанском клубе.

"В Реале я выходил на тренировки пьяным. Пил кофе, чтобы изменить дыхание, обливался духами. Во время моей карьеры это было легко.

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Мне не нужны были деньги, чтобы покупать напитки. Люди сами с радостью давали мне их в ресторанах", – цитирует Сисинью Corriere dello Sport со ссылкой на эфир EPTV.

Отметим, что Жоао одевал футболку мадридцев с 2006 по 2007 годы, наиграв 32 матча. Далее в карьере защитника были Рома, Вильярреал, Сивасспор и другие клубы. Выступал Сисинью и за сборную Бразилии (17 поединков).

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