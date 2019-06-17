Реал поздравил Лунина с победой на молодежном чемпионате мира и завоеванием золотой перчатки

Мадридский Реал отметил успехи Андрея Лунина на чемпионате мира-2019 U-20.

Мадридский Реал не забыл поздравить вратаря молодежной сборной Украины Андрея Лунина с победой на чемпионате мира и выигранной золотой перчаткой.

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"Андрей Лунин был избран лучшим вратарем чемпионата мира-2019 U-20, а его сборная одержала победу над Южной Кореей 3:1 в финале. Hala Madrid", – говорится в поздравлении в официальном твиттере мадридского Реала.

Напомним, Лунин вместе со сборной Украины стал победителем чемпионата мира U-20. Именно Андрея признали лучшим голкипером молодежного мундиаля.

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