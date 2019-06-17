toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ РОМАН ЗОЗУЛЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Реал поздравил Лунина с победой на молодежном чемпионате мира и завоеванием золотой перчатки

23:07 26 Читати українською
Реал поздравил Лунина с победой на молодежном чемпионате мира и завоеванием золотой перчатки
Андрей Лунин / твиттер Андрея Лунина

Мадридский Реал отметил успехи Андрея Лунина на чемпионате мира-2019 U-20.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

Мадридский Реал не забыл поздравить вратаря молодежной сборной Украины Андрея Лунина с победой на чемпионате мира и выигранной золотой перчаткой.

Лунин попал в сотню номинантов на Golden Boy-2019

"Андрей Лунин был избран лучшим вратарем чемпионата мира-2019 U-20, а его сборная одержала победу над Южной Кореей 3:1 в финале. Hala Madrid", – говорится в поздравлении в официальном твиттере мадридского Реала.

Напомним, Лунин вместе со сборной Украины стал победителем чемпионата мира U-20. Именно Андрея признали лучшим голкипером молодежного мундиаля.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: українці – чемпіони світу 2019, Лунін, Супряга і Ко феєрять, Петраков всіх переграв

blog_ava
"Это трансфер в Челси?" – защитник сборной Украины встретился с легендой лондонцев
14:30
726
Теги
Украина U-20 - Южная Корея U-20 Чемпионат мира U-20 Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Андрей Лунин Андрей Лунин Испания Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
31
мин
Япония
02:00
Чили
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук