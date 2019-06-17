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Реал привітав Луніна з перемогою на молодіжному ЧС-2019 і завоюванням "золотої рукавички"

23:06 617 Читать на русском
Реал привітав Луніна з перемогою на молодіжному ЧС-2019 і завоюванням "золотої рукавички"
Андрій Лунін / твіттер Андрія Луніна

Мадридський Реал відзначив успіхи Андрія Луніна на чемпіонаті світу-2019 U-20.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

Мадридський Реал не забув привітати воротаря молодіжної збірної України Андрія Луніна з перемогою на чемпіонаті світу та виграною "золотою рукавичкою".

Лунін потрапив до сотні номінантів на Golden Boy-2019

"Андрій Лунін був обраний найкращим воротарем чемпіонату світу-2019 U-20, а його збірна здобула перемогу над Південною Кореєю 3:1 у фіналі. Hala Madrid", – йдеться у привітанні в офіційному твіттері мадридського Реала.

Нагадаємо, Лунін разом зі збірною України став переможцем чемпіонату світу U-20. Саме Андрія визнали найкращим голкіпером молодіжного Мундіалю.

Україна U-20 – Південна Корея U-20: українці – чемпіони світу 2019, Лунін, Супряга і Ко феєрять, Петраков всіх переграв

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