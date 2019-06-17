Реал привітав Луніна з перемогою на молодіжному ЧС-2019 і завоюванням "золотої рукавички"

Мадридський Реал відзначив успіхи Андрія Луніна на чемпіонаті світу-2019 U-20.

Мадридський Реал не забув привітати воротаря молодіжної збірної України Андрія Луніна з перемогою на чемпіонаті світу та виграною "золотою рукавичкою".

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"Андрій Лунін був обраний найкращим воротарем чемпіонату світу-2019 U-20, а його збірна здобула перемогу над Південною Кореєю 3:1 у фіналі. Hala Madrid", – йдеться у привітанні в офіційному твіттері мадридського Реала.

Нагадаємо, Лунін разом зі збірною України став переможцем чемпіонату світу U-20. Саме Андрія визнали найкращим голкіпером молодіжного Мундіалю.

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