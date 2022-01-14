Реал пригадав один з найяскравіших моментів півфінального матчу Суперкубка Іспанії проти Барселони (3:2).

Лівий захисник "вершкових" Ферлан Менді показав серію фінтів, якою б пишались визнані майстри.

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Француз замахами прибрав Фаті і Педрі, а потім повторно принизив хавбека Барселони фірмовим фінтом Зідана. Третій опонент навіть не посмів вступати у жорсткий відбір проти Менді. Ефектності епізоду додає те, що захисник Реала робив усі ці викрутаси біля власних воріт!

Додамо, що незабаром Ферлан матиме ще одну можливість продемонструвати свою техінку – 16 січня мадридці зіграють проти Атлетіка у фіналі Суперкубка Іспанії.

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