Матчи АПЛ будут проходить за закрытыми дверями – известна дата ограничения для зрителей

Игры английского первенства будут проходить без зрителей.

Все футбольные матчи в Англии до конца сезона будут проводиться без зрителей из-за пандемии коронавируса, сообщает издание The Times. Такое решение сегодня, 12 марта, на утреннем заседании принял Кабинет министров страны.

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При этом речь не идет о прекращении сезона – при пустых трибунах пройдут как матчи английской Премьер-лиги, так и поединки низших дивизионов. Также, чтобы избежать скопления людей, трансляции матчей в барах будут отменены. Болельщики, которые имеют сезонные абонементы и купили билеты на отдельные матчи, смогут посмотреть игры с помощью интернет-трансляций.

Напомним, АПЛ стала последней из топ-5 чемпионатов, которая решилась на проведение матчей за закрытыми дверями. В отличие от других футбольных лиг ранее в АПЛ отказались лишь от рукопожатий перед началом поединков.

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