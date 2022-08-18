Мадридський клуб серйозно готується до втрати Каземіро, який може перейти в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед додав Реалу клопотів. Англійці вирішили підписати Каземіро та мають успіхи у переговорах. Подвоєння зарплати та контракт на 5 років – така пропозиція спокусила Каземіро. Він налаштований змінити чемпіонат.

Манчестер Юнайтед кинув усі сили на боротьбу за Каземіро – Реал не буде перешкоджати

Реал вже готується до втрати ключового півзахисника. Мадрид склав список потенційних замін і виділив пріоритетний варіант. Ним став Бруно Гімараєс, повідомляє AS. 24-річний бразилець має також іспанське громадянство, тому не вважатиметься легіонером.

Бруно взимку перейшов з Ліона в Ньюкасл за 45 мільйонів і відразу підкорив АПЛ. За пів року Гімараєс перетворився в лідера півзахисту Ньюкасла, з яким видав серію шикарних результатів і забив 5 голів.