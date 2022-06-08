Полузащитник Реала и сборной Хорватии остается в мадридском клубе еще на год.

Как и сообщалось ранее, стороны продлили контракт, который теперь рассчитан до завершения сезона 2022/23. Об этом Реал объявил на официальном сайте клуба.

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Это будет уже 11-й сезон опытного хорвата в составе мадридцев. Модрич перешел в Реал летом 2012-го из Тоттенхэма за 35 млн евро. Со временем стал одним из лидеров команды, выиграл 3 титула чемпиона Испании, 5 раз победил в Лиге чемпионов. Получил "Золотой мяч" по итогам 2018 года.

В сентябре Модричу исполнится 37 лет, однако это не мешает хавбеку демонстрировать футбол топ-уровня. В триумфальном для Реала сезоне 2021/22 ветеран был незаменимым игроком в команде Карло Анчелотти – 45 матчей, 3 гола, 12 ассистов.

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