После Бейла, Иско и Марсело покинуть Сантьяго Бернабеу могут еще 6 футболистов, сообщает Marca. Речь идет о Лунине, Вальехо, Себальосе, Асенсио, Йовиче и Мариано.

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Большинство из них были откровенными резервистами, да еще имеют "короткие" контракты. Лишь Асенсио регулярно выходил в основе и даже стал третьим бомбардиром Реала, однако вингер жаждет большего. У Вальехо и Себальоса уже есть предложения от более скромных клубов Примеры, поэтому они также планируют менять прописку. Второй приход Йовича оказался таким же безнадежным как и первый, а Мариано наконец-то решился покинуть комфортную скамейку Мадрида.

Ситуация Лунина особенная. Реал доволен украинцем, однако понимает, что у того нет шансов за широкой спиной Тибо Куртуа. "Сливочные" попытаются подыскать 23-летнему киперу хорошую аренду на уровне Примеры, но сначала нужно продлить контракт. Действующее соглашение Андрея завершается летом 2024 года.

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