"Классный матч в исполнении Интера, но Рамос (лучший форвард оборонительного плана) и Бензема (как всегда забивает) вновь отличились", – написал Месут на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Напомним, поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Реалом и Интером завершился победой испанцев со счетом 3:2 (на 33-й минуте мадридцы удвоили свое преимущество после гола Серхио Рамоса, который лучше всего сыграл на втором этаже и перевел мяч головой прямо в угол ворот).

Этот результативный удар стал не только юбилейным для испанца, но и помог ему установить вечный рекорд Лиги чемпионов. Для Рамоса этот гол стал восьмым забитым ударом головой в матчах самого престижного клубного евротурнира. Серхио стал рекордсменом турнира среди защитников, обойдя по этому показателю легенду Челси Джона Терри, на счету которого 7 мячей головой.

К слову, в параллельном матче группы В менхенгладбахская Боруссия разгромила донецкий Шахтер 6:0. Как следствие, немцы с 5-ю пунктами возглавили турнирную таблицу, "горняки" делят с "галактикос" 2-3 место, замыкают квартет с 2-мя очками итальянцы.

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Really strong performance from Inter so far, but @SergioRamos (simply the world's best defending striker - goals for Real ) & my boy Benzi @benzema are scoring (as always ) #UCL @ChampionsLeague — Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 3, 2020