Карим Бензема уже почти восстановился от небольшого повреждения, поэтому готов сыграть против ПСЖ в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает AS .

Неймар тренируется в общей группе ПСЖ перед Реалом – есть нюанс

Информацию подтвердил и Карло Анчелотти. Журналисты поймали главного тренера мадридцев близ Вальдебебаса (тренировочного комплекса Реала) и спросили, отправится ли Бензема в столицу Франции. Итальянец ответил утвердительным "да".

На пресс-конференции Анчелотти детализировал свое видение ситуации: "Надеюсь, что Бензема и Неймар смогут быть там, ведь они – одни из лучших игроков. Если будут лучшие, вы увидите одну из самых зрелищных игр. Здоровье – самое главное. Бензема не рискует. Если будет риск, мы не будем идти на него. Надо хорошо все оценить. Если Карим будет играть во вторник, то только потому, что нет никакого риска".

Первая дуэль парижан и мадридцев в самом престижном евротурнире запланирована на 15 февраля. Ответный матч состоится 3 марта. Уже завтра подопечные Карло Анчелотти будут противостоять Вильярреалу в Примере.

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