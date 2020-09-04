Реал заплатил 160 млн евро за Азара вместо объявленных 115 млн, сообщает издание voetbalbelgie.

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Информация всплыла после недавнего скандала с первым клубом бельгийца – Тубизе, который должен был получить определенный процент от перехода Эдена. Реал должен был заплатить 800 тысяч евро, разделив эту сумму на три платежа.

При выплате второго транша Тубизе едва не стал жертвой мошенников – корейская компания с аналогичным названием заявила себя в статусе получателя. Именно во время расследования и стало известно, что трансфер Азара вышел на 45 млн дороже, чем было объявлено.

Напомним, Эден присоединился к Реалу летом 2019 года, однако из-за травмы не смог стать полноценной заменой Роналду. В активе бельгийца 22 поединка, лишь 1 гол и 7 ассистов.

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