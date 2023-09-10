Реал думает над трансфером Дэвиса, сообщает Marca. Канадец пока что отказывается от нового контракта с Баварией, а в Мадриде мониторят ситуацию и готовы вступить в переговоры.

Барселона отказалась от трансфера из-за национальности игрока – он стал звездой Баварии и выиграл ЛЧ

Королевский клуб укомплектовал полузащиту и атаку молодыми футболистами. Следующей приоритетной позицией на усиление считается левый защитник.

Менди ненадежен из-за травм, поэтому "сливочные" подписали Франа Гарсию. Однако в долгосрочной перспективе хотят видеть в основе Дэвиса. Альфонсо – самый желанный и доступный вариант.

Текущее соглашение Альфонсо Дэвиса с мюнхенцами действует до 2025 года. Защитник за Баварию отыграл 156 матчей, в которых забил восемь голов и оформил 28 ассистов. Канадец 5 раз становился чемпионом Германии и выиграл Лигу чемпионов-2019/20.