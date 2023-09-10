Реал думає над трансфером Девіса, повідомляє Marca. Канадець поки що відмовляється від нового контракту з Баварією, а в Мадриді моніторять ситуацію та готові вступити у переговори.

Барселона відмовилася від трансферу через національність гравця – він став зіркою Баварії і виграв ЛЧ

Королівський клуб укомплектував півзахист і атаку молодими футболістами. Наступною пріоритетною позицією на підсилення вважається лівий захисник.

Менді ненадійний через травми, тому "вершкові" підписали Франа Гарсію. Однак в довгостроковій перспективі хочуть бачити в основі Девіса. Альфонсо – найбажаніший і найдоступніший варіант.

Поточна угода Альфонсо Девіса з мюнхенцями чинна до 2025 року. Захисник за Баварію відіграв 156 матчі, в яких забив вісім голів та оформив 28 асистів. Канадець 5 разів ставав чемпіоном Німеччини та виграв Лігу чемпіонів-2019/20.