Реал націлився на зірку Баварії
Канадський лівий захисник Альфонсо Девіс потрапив у сферу інтересів Мадрида.
Реал думає над трансфером Девіса, повідомляє Marca. Канадець поки що відмовляється від нового контракту з Баварією, а в Мадриді моніторять ситуацію та готові вступити у переговори.
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Королівський клуб укомплектував півзахист і атаку молодими футболістами. Наступною пріоритетною позицією на підсилення вважається лівий захисник.
Менді ненадійний через травми, тому "вершкові" підписали Франа Гарсію. Однак в довгостроковій перспективі хочуть бачити в основі Девіса. Альфонсо – найбажаніший і найдоступніший варіант.
Поточна угода Альфонсо Девіса з мюнхенцями чинна до 2025 року. Захисник за Баварію відіграв 156 матчі, в яких забив вісім голів та оформив 28 асистів. Канадець 5 разів ставав чемпіоном Німеччини та виграв Лігу чемпіонів-2019/20.