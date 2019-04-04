Реал на рівні Уески: мадридці ризикують зазнати найбільшої ганьби у власній історії

Реал продовжує стрімко падати вниз. Прихід Зідана нічого не змінив.

Зінедін Зідан відчув гіркоту своєї дебютної поразки після повернення у мадридський Реал. Французький фахівець не став панацеєю для "бланкос"... принаймні наразі. Команда продовжує демонструвати симптоми недуги, яка покінчила з Лопетегі та Соларі. Після матчу на Местальї чимало фанів королівського клубу, як і сам президент, нарешті зрозуміли, що головна проблема – не тренер, а футболісти.

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Сказати, що Реал видав сумний перший тайм – не сказати нічого. Схоже, Мадрид забув, наскільки важливими є швидкість і бажання в сучасному футболі. Чинні чемпіони світу зараз виглядають так, ніби проводять передсезонний збір, ніби думають про щось інше, точно не про гідне завершення провального року. Модрічу та компанії не вистачає бійцівського духу, мотивації змагатись і, зрештою, честі, щоб захищати емблему одного з найвеличніших клубів в історії футболу. Ця команда немає нічого спільного з нещодавнім дрім-тім, який тричі поспіль вигравав Лігу чемпіонів. Схоже, "бланкос" загубились в часі...

На Местальї лише Альваро Одріосола демонстрував хоча б якесь бажання, турбуючи оборону "кажанів" фланговими рейдами. Решта його партнерів практично не створювали проблем команді Марселіно, який справедливо і, можливо, трохи зухвало відзначив після гри: "Я дуже поважаю Зідана, але сьогодні ми сильно перевершували Мадрид. Вони майже нічого не створили біля наших воріт". Марсело, Каземіро, Кроос, Васкес і навіть Модріч були примітивними у своїх рішеннях – мінімум загострень, прагматичні передачі упоперек, відсутність швидкості думки, фактично, футбол на одній нозі.

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Попереду на Реал очікують 8 складних іспитів. Команда вже особливо ні за що не бореться, але для багатьох футболістів ці поєдинку стануть вирішальними з погляду на їхнє майбутнє у Мадриді. Найбільш показовий приклад – Марсело, через якого Зізу сильно дістається від іспанської преси. "Соромно повинно бути не за Люку Зідана у стартовому складі, а за бразильця", – дорікнула Marca тренеру "бланкос" через сліпу віру в реінкарнацію захисника, якого неможливо було локалізувати на полі під час контратак Валенсії. Мадридські ЗМІ відверто тиснуть на тренера, мовляв, він повинен робити висновки вже і зараз, а той, немов усім наперекір, продовжує гнути власну лінію: "Марсело – це Марсело. Мені подобається, як він тренується і грає. Цей сезон трішки складний не лише для нього".

Однак, як би Зідан не захищав власних підопічних, з якими написав славетну сторінку в історії клубу, уболівальників не обманеш. Майже 6 тисяч прихильників "бланкос" у традиційному опитуванні Marca назвали Марсело головним валенсійським провалом. Він виявився навіть гіршим від Маріано, який розпочав матч на лаві запасних, а потім змарнував хороший момент.

На щастя, самі футболісти Реала чудово усвідомлюють, у якому лайні вони перебувають. "Усі ми виглядаємо дуже погано. Не може бути жодних виправдань, сезон провалено. Ми більше контролювали м'яч, але футбол – це голи", – самокритично висловився Каземіро у мікст-зоні після гри. Мадрид, справді, немов втратив власну самоідентичність. На Местальї підопічні Зідана володіли сферою 68% ігрового часу, але не отримували від цього найменших дивідендів. Відколи це ми почали гратись у контроль?, – запитував себе, мабуть, не один фанат "бланкос" у той час, як Валенсія знищувала Реал його ж головною зброєю у попередні сезони – швидкими контратакими.

Поки Зідан намагається повернути команду до життя, роблячи ставку на стару гвардію, мадридський гранд котиться до рівня... Уески. Реал демонструє найгіршу різницю м'ячів з сезону 2006/07. Щоправда, тоді "бланкос" оформили чемпіонство, а зараз, поступаючись лідеру 13-ма очками, можуть лише з боку спостерігати за боротьбою своїх найпринциповіших суперників – Барселони та Атлетіко. Забивши 53 та пропустивши 35, Мадрид володіє непристойним для себе балансом "+17". Порівнюючи з ерою Кріштіану Роналду, відмінність на аналогічному відрізку сезону просто шокуюча: "+43" у сезоні 2017/18, "+51" – 2016/17, "+59" – 2015/16, "+62" – 2014/15, "+49" – 2013/14, "+48" – 2012-13, "+73" – 2011/12, "+47" – 2010/11, "+57" – 2009/10.

А далі ще цікавіше. Якщо брати до уваги усі турніри, у яких виступали 20 команд Ла Ліги по ходу нинішнього сезону, то чинний переможець Ліги чемпіонів, пропустивши 61 гол, перебуває на останньому місці (!) поруч зі згаданою Уескою. Звісно, мадридці провели на 17 поєдинків більше, ніж арагонці, але це мало хвилює любителів усіляких цікавих фактів та цифр.

Але й це ще далеко не найстрашніше, що може очікувати на королівський клуб по завершенні чорної для нього "темпоради". Якщо Реал продовжить у тому ж дусі, то ризикує повторити власний історичний антирекорд за поразками. Фіаско на Местальї стало для мадридців 15-м у поточному сезоні: чемпіонат – 9, Ліга чемпіонів – 3, Кубок Іспанії – 2, Суперкубок Іспанії – 1. Щоб знайти схожий прецедент, потрібно відмотати 25 років назад, коли "бланкос" фінішували четвертими у національній першості та були розбиті Тенеріфе у славнозвісному для острів'ян матчі чвертьфіналу Копа дель Рей (1:5).

Абсолютний антирекорд за цим показником датується сезоном 1984/85 – 19 поразок у всіх турнірах. Відтак, у команди Зідана є 8 поєдинків, щоб не допустити, можливо, найбільшої ганьби у власній історії. Для цього мадридцям потрібно не програти рівно половину матчів, які залишилось провести. Стільки ж зустрічей вони мають у своєму розпорядженні, аби не дозволити Барселоні збільшити від себе фінальний відрив з 13-ти до 17-ти пунктів, що могло б стати повторенням ще одного великого антидосягнення 50-річної давності. Для цього "бланкос" мали б сильно "постаратись", але від цієї команди можна очікувати все, що завгодно.

"Мадрид завжди повертається", – завершив свій виступ Каземіро. Це правда, Реал не раз доводив, що його не можна списувати з рахунків, однак зараз проблема полягає в тому, що попереду у "вершкових" вже не залишилось ні фіналу Ліги чемпіонів, ні фіналу Кубка Іспанії, ні шансів наздогнати Барселону... Попереду – лише перебудова, і хто-зна чи такі гравці, як Каземіро, збережуть своє місце у команді. Реал на порозі великих та неминучих змін.

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