Реал может потерять доверенное лицо Зидана – француз не в восторге от такого решения

Тренер по физподготовке Антонио Пинтус планирует покинуть штаб мадридского клуба.

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Новый наставник "нерадзурри" Антонио Конте готовит полную реорганизацию команды и набирает собственных членов тренерского штаба. Среди них должен быть и Антонио Пинтус, который провел сезон 2018/19 в мадридском Реале.

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Потенциальной потерей одного из своих помощников крайне недоволен Зинедин Зидан. Французу не нравится, что руководство "королевского клуба" так легко отпускает ключевых работников. Пинтус помогал Зидану в течение предыдущей каденции в Мадриде, которая стала одной из самых успешных в истории "бланкос".

Это уже не первый конфликт главного тренера и руководителей Реала. Ранее у сторон возникали разногласия по трансферной политики команды.

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