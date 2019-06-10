toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ ЕВРО-2020 ШВЕЙЦАРИЯ - АНГЛИЯ

Реал может потерять доверенное лицо Зидана – француз не в восторге от такого решения

13:48 58 Читати українською
Реал может потерять доверенное лицо Зидана – француз не в восторге от такого решения
Зидан с Пинтусом на тренировке Реала / Reuters

Тренер по физподготовке Антонио Пинтус планирует покинуть штаб мадридского клуба.

Итальянского специалиста хочет забрать миланский Интер, информирует AS.

Новый наставник "нерадзурри" Антонио Конте готовит полную реорганизацию команды и набирает собственных членов тренерского штаба. Среди них должен быть и Антонио Пинтус, который провел сезон 2018/19 в мадридском Реале.

Зидан и Перес не могут договориться о будущем двух молодых талантов Реала

Потенциальной потерей одного из своих помощников крайне недоволен Зинедин Зидан. Французу не нравится, что руководство "королевского клуба" так легко отпускает ключевых работников. Пинтус помогал Зидану в течение предыдущей каденции в Мадриде, которая стала одной из самых успешных в истории "бланкос".

Это уже не первый конфликт главного тренера и руководителей Реала. Ранее у сторон возникали разногласия по трансферной политики команды.

"Я хочу залишитись": хто гальмує революцію Зідана в Реалі та як це загрожує гучним трансферам

blog_ava
Португалия – Нидерланды: урок контратак для "оранье", феерия Бернарду Силвы и Бруну Фернандеша, Роналду штампует трофеи
05:00
765
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
26
мин
Украина
21:45
Люксембург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук