Реал може втратити довірену особу Зідана – француз не в захваті від такого рішення

Тренер з фізпідготовки Антоніо Пінтус планує покинути штаб мадридського клубу.

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Новий керманич "нерадзуррі" Антоніо Конте готує повну реорганізацію команди і набирає власних членів тренерського штабу. Серед них повинен бути і Антоніо Пінтус, який провів сезон 2018/19 у мадридському Реалі.

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Потенційною втратою одного зі своїх помічників вкрай незадоволений Зінедін Зідан. Французу не подобається, що керівництво "королівського клубу" так легко відпускає ключових працівників. Пінтус допомагав Зідану упродовж попередньої каденції в Мадриді, яка стала однією з найуспішніших в історії "бланкос".

Це вже не перший конфлікт головного тренера і очільників Реала. Раніше у сторін виникали розбіжності щодо трансферної політики команди.

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