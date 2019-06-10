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Реал може втратити довірену особу Зідана – француз не в захваті від такого рішення

13:48 935 Читать на русском
Реал може втратити довірену особу Зідана – француз не в захваті від такого рішення
Зідан з Пінтусом на тренуванні Реала / Reuters

Тренер з фізпідготовки Антоніо Пінтус планує покинути штаб мадридського клубу.

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Новий керманич "нерадзуррі" Антоніо Конте готує повну реорганізацію команди і набирає власних членів тренерського штабу. Серед них повинен бути і Антоніо Пінтус, який провів сезон 2018/19 у мадридському Реалі.

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Потенційною втратою одного зі своїх помічників вкрай незадоволений Зінедін Зідан. Французу не подобається, що керівництво "королівського клубу" так легко відпускає ключових працівників. Пінтус допомагав Зідану упродовж попередньої каденції в Мадриді, яка стала однією з найуспішніших в історії "бланкос".

Це вже не перший конфлікт головного тренера і очільників Реала. Раніше у сторін виникали розбіжності щодо трансферної політики команди.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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