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КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Сантьяго Бернабеу будут использовать для нужд борьбы с коронавирусом

15:53 5 Читати українською
Сантьяго Бернабеу будут использовать для нужд борьбы с коронавирусом
Сантьяго Бернабеу

Мадридский Реал решил помочь испанским властям противостоять распространению коронавируса.

На домашнем стадионе мадридского Реала Сантьяго Бернабеу на время пандемии коронавируса будет организован склад медикаментов, продовольствия и других предметов, необходимых для борьбы с распространением инфекции.

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Как сообщает пресс-служба Реала, на стадионе будут храниться любые необходимые предметы или материалы, после чего они будут распределяться правительством и представителями сферы здравоохранения и доставляться туда, где в них есть необходимость.

Также Реал призвал любые организации, прежде всего связанные со спортом, делать любые пожертвования и передать их на Сантьяго Бернабеу.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания коронавирус Сантьяго Бернабеу
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