Реал Мадрид – Севилья: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Ла Лиги
22:00 - Читати українською
Реал Мадрид в рамках матча 35-го тура Ла Лиги принимает Севилью. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
22’ Фернандо Режес
Матч 35-го тура Ла Лиги Реал Мадрид – Севилья начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
В случае победы мадридцы выйдут на первую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании.
Стартовые составы
Реал Мадрид:
Севилья:
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