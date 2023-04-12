Мудрик и Лунин в заявке на матч 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция поединка Реал – Челси
12 апреля 21:50 - Читати українською
Реал Мадрид в рамках четвертьфинального поединка ЛЧ принимает Челси. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между мадридским Реалом и лондонским Челси пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Андрей Лунин и Михаил Мудрик остались в запасе.
Мудрик получил тревожный сигнал от Лэмпарда – тренер открыто расхваливает конкурента
Стартовые составы
Реал Мадрид:
Челси:
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter