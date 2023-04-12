Реал Мадрид в рамках четвертьфинального поединка ЛЧ принимает Челси. Стартовые составы и информация об онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между мадридским Реалом и лондонским Челси пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Андрей Лунин и Михаил Мудрик остались в запасе.

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Стартовые составы

Реал Мадрид:

Челси:

Реал Мадрид – Челси: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов