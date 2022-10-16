Матч, как и онлайн-трансляция Реал – Барселона на "Футбол 24", стартует в 17:15. Оба гранда подошли к центральному матчу первого круга Ла Лиги с одинаковым количеством набранных очков (по 22). Барса опережала Реал по дополнительным показателям. Классические соперники посреди недели не сумели победить в Лиге чемпионов. Мадридцы вырвали ничью у Шахтера (1:1), а каталонцы расписали мировую с Интером (3:3). Андрей Лунин попал в стартовый состав "бланкос", ведь Тибо Куртуа не успел залечить повреждения. Раньше ни один украинец не играл в Эль Класико. Прямая трансляция матча доступна на платформе MEGOGO.

Составь команд:

Реал: Лунин – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Тчуамэни, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус

Барселона: ожидается