Матч, як і онлайн-трансляція Реал – Барселона на "Футбол 24", стартує о 17:15. Обидва гранди підійшли до центрального матчу першого кола Ла Ліги з однаковою кількістю набраних очок (по 22). Барса випереджала Реал за додатковими показниками. Класичні суперники посеред тижня не зуміли перемогти у Лізі чемпіонів. Мадридці вирвали нічию в Шахтаря (1:1), а каталонці розписали мирову з Інтером (3:3). Андрій Лунін потрапив у стартовий склад "бланкос" – Тібо Куртуа не встиг залікувати пошкодження. Раніше жоден українець не грав в Ель Класіко. Пряма трансляція матчу доступна на платформі MEGOGO.

Склади команд:

Реал: Лунін – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Модріч, Тчуамені, Кроос – Вальверде, Бензема, Вінісіус

Барселона: тер Штеген – Серхі Роберто, Кунде, Ерік Гарсія, Бальде – Бускетс, Педрі, Де Йонг – Дембеле, Лєвандовскі, Рафінья