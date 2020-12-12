Реал – Атлетико: стартовые составы и онлайн-трансляция мадридского дерби
21:02 - Читати українською
Реал Мадрид в рамках 13-го тура испанской Примеры принимает Атлетико. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 13-го тура Ла Лиги Реал Мадрид – Атлетико начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Реал Мадрид:
Атлетико:
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