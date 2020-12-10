Французский специалист собирается покинуть Сантьяго Бернабеу до конца текущего сезона, утверждает Diario Gol.

"Я никогда не буду мадридским Фергюсоном": Зидан скромно прокомментировал выход в плей-офф ЛЧ с первого места

Разногласия между Зиданом и Флорентино Пересом обострились еще летом, когда президент Реала не смог подписать ни одну из желаемых целей (Погба, Камавинга, Мане). Начало сезона также выдалось напряженным, и Зизу минимум дважды был на грани отставки – перед Классико в чемпионате, и решающим матчем с Боруссией М в Лиге чемпионов. Оба поединка Реал выиграл, однако это глобально не изменило ситуацию. Зидан покинет мадридцев в конце сезона 2020/21 или даже раньше, если появится новый серьезный повод.

Перес уже подготовил несколько вариантов замены. Если придется назначать тренера по ходу сезона, то главными кандидатами станут Почеттино и Рауль. Если же Зидан продержится до завершения кампании, то летом будут выбирать среди более звездных претендентов. Зизу также не следует волноваться за свое будущее – его готовы пригласить ПСЖ, Ювентус и даже сборная Франции в случае провала Дешама на Евро-2020.

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