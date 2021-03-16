После вылета Барселоны центр внимания болельщиков в 1/8 финала Лиги чемпионов сместился к другому испанскому гранду – Реалу необходимо выдержать испытание Аталантой. Первый матч завершился выездной победой мадридцев, однако забить удалось только один гол. Бергамаски не наиграли и на такое количество, всего три раза пробив по воротам, но команда с 17-й минуты играла в меньшинстве после неоднозначного фола Фройлера.

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Большинство фанатов уверены, что именно это решение убило "Богиню", однако на самом деле оно убило всю игру – итальянцы вынуждены были сесть в глухую оборону, поэтому эффективный план Зидана со свободной позицией Иско и разбиванием персонального прессинга потерял смысл. В раскрытии же "автобусов" Реал снова обнаружил большие сложности, а единственный гол стал откровенным подарком Фортуны. В итоге, матч оказался закрытым и скучным. Сегодня так уже не будет, ведь Аталанте в любом случае придётся идти вперёд и забивать дважды, а у Реала из–за дисквалификации выпал Каземиро.

Надеяться на интересный матч позволяет и неоднозначная форма "сливочных" в чемпионате. После встречи с бергамасками они провели три матча Ла Лиги , пропустив в каждом из них первыми и спасшись от поражения только после 87-й минуты. При этом класс соперников особой роли не играл – Мадрид горел как Сосьедаду с Атлетико, так и скромному Эльче. Да и до первого поединка с Аталантой подопечные Зинедина Зидана шли натужно – Вальядолид переиграли минимально при минимуме моментов, Хетафе держал "нули" целый час, победу над Уэской ​​вырвать удалось только на 84-й минуте, а Леванте вообще переиграл "бланкос" на их же поле. С другой стороны, во всех этих поединках Реал забивал, а в последних трёх турах команда ещё и проявила незаурядные волевые качества.

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Нынешний Реал выглядит разбалансировано как по кадрам, так и по игре. На дистанции это создает проблемы, поэтому мадридцы идут третьими в Ла Лиге, однако в топ-матчах подопечные Зинедина Зидана до сих пор остаются опасным соперником. В текущем сезоне они дважды уверенно прибили Интер, легко победили Боруссию М в Мадриде, набрали четыре очка с Атлетико, били Севилью и выиграли Эль Класико. Да и с Аталантой в первые 17 минут Реал выглядел шикарно – команда легко разбивала прессинг итальянцев, раскатывала красивые комбинации и именно из них получила численное большинство.

Секрет мадридцев заключается в способности адаптироваться под любого топа и в хорошей реакции на изменение игровой ситуации. В каждом таком поединке тактика "сливочных" меняется, поэтому их трудно прочитать. Зинедин Зидан очень круто играет на догматичности футбола грандов.

Аталанта тоже довольно неоднозначно идёт в чемпионате. Только в последнем туре бергамаскам удалось вернуться в топ-4 – портал FiveThirtyEihgt уверен, что команда там и останется, однако борьба за зону ЛЧ продлится до последнего тура. Подопечные Джан Пьеро Гасперини выглядят в ней фаворитами, ведь конкуренты ещё более уязвимы, однако и "Богине" критически не хватает стабильности.

Так, в позапрошлом туре Серии А коллектив потерпел поражение от Интера, пропустив с единственного незаблокированного удара, а месяц назад Аталанта победила Кальяри, забив аж на 90-й минуте. Ничья 3:3 с Торино после 3:0 первые 20 минут максимально полно раскрывает особенности бергамасков – команда готова как крушить Наполи, Милан и Специю, так и гореть Интеру, Вероне и Лацио. Какую-то последовательность в результатах найти трудно.

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Аталанта – мощнейший в атаке коллектив, который идёт вторым по результативности в Серии А. Впрочем, сила бергамасков кроется не столько в креативе на трети поля соперников, сколько в способности раскрывать позиции и перегружать зоны. Кроме того, "Богиня" очень много забивает в результате успешного прессинга в центре и перед чужой штрафной.

Именно для выполнения большого количества черновой работы команде и приходится так много бегать, однако такой футбол в этом сезоне уже не удивляет соперников – тот же Зидан уничтожил систему персонального прессинга Аталанты благодаря свободной позиции Иско, а Интер просто наглухо закрылся. С другой стороны, Джан Пьеро Гасперини в своём стиле крушил Ливерпуль и Милан, а делать серьёзные выводы по 17 минутах с Реалом не следует.

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В целом, можно констатировать, что Аталанта весело играет сама и даёт играть другим. Это неидеальный расклад перед ответным матчем в Мадриде, однако нейтральным болельщикам именно этого и хотелось бы. Сегодня должно быть весело.

Делать прогнозы относительно выхода Малиновского на поле трудно. В первом матче он вышел всего на восемь минут, заменив опального Иличича – и даже успел разогнать несколько атак. После этого украинец выходил в основе в трёх турах подряд и забивал Сампдории, однако в поединке против Интера его сменили сразу после перерыва. В последнем же поединке против Специи украинец вышел на полчаса и организовал голевую атаку.

Словом, наш соотечественник выглядит неплохо, однако на железное место в основе он не претендует – как и любой другой атакующий хав Аталанты. Всё будут решать функциональная готовность и особенности тактического плана Гаспа.

Кадровая ситуация

Травмированные: Азар, Одриосола, Карвахаль – Шутало, Хатебур

Дисквалифицированы: Каземиро – Фройлер

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – Аталанта

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Варан, Рамос, Менди – Модрич, Вальверде, Кроос – Асенсио, Бензема, Винисиус

Аталанта: Голлини – Толои, Ромеро, Джимшити – Меле, Пашалич, де Рон, Госенс ​​– Иличич, Пессина – Сапата

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно делать прогноз на такой матч. Соперники примерно равны и чем-то даже похожи друг на друга – оба любят открытый футбол и получают преимущество за счёт позиционной работы, оба любят включать центрбеков в атаку и оба классно работают на стандартах. При этом команды довольно нестабильны как на дистанции, так и в течение одного поединка.

В конце концов, в такой игре тактический рисунок будет меняться несколько раз, поэтому всё будет зависеть от способности реагировать на ходы друг друга.

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Реал в этом плане значительно лучше. Зинедин Зидан классно адаптируется под футбол топовых соперников, а Аталанта довольно однотипна в своем стиле – она ​​всегда будет работать от агрессивного персонального прессинга и перегрузки зон. Противоядие этому зелью придумал ещё Томас Тухель в прошлогоднем четвертьфинале, а Зидан в Бергамо просто повторил номер со свободным ложным нападающим. Реал в равных составах играл лучше.

Однозначно в этом поединке можно прогнозировать голы. У мадридцев шаткая оборона, но в атаке они доказали способность забивать даже при самых невыгодных для себя условиях. На счёт 1:1 или даже 2:2 надеяться можно, но для победы Аталанте необходимо сделать нечто большее, чем просто сыграть в свой футбол. Реал необходимо удивить.

Способны ли на это бергамаски? Игра покажет, но номинально в этом аспекте сильнее мадридцы. Именно на их проход и стоит поставить.

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