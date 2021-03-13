Алленаторе Аталанты Джан Пьеро Гасперини ожидает серьезную борьбу в исполнении своих подопечных в матче с действующими чемпионами Примеры.

"Мы поедем в Мадрид не ради прогулки. Будет трудно отыграться, но нам в любом случае было бы трудно, даже если бы не было 0:1 в первом матче.

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В той игре нам пришлось много терпеть, обороняться, из-за удаления мы не смогли сыграть 11 на 11. Посмотрим. Надеемся пройти дальше", – цитирует Гасперини Football Italia.

Отметим, первая встреча 1/8 Лиги чемпионов между мадридцами и бергамасками завершилась минимальной победой Реала (1:0). Ответный матч состоится 16 марта в 22:00.

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