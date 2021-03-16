Після вильоту Барселони центр уваги вболівальників у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів змістився до іншого іспанського гранда – Реалу необхідно витримати іспит Аталантою. Перший матч завершився виїзною звитягою мадридців, однак забити вдалося лишень один гол. Бергамаски не награли і на таку кількість, всього три рази пробивши по воротах, але команда з 17-ї хвилини грала у меншості внаслідок неоднозначного фолу Фройлера.

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Більшість фанатів впевнені, що саме це рішення вбило "Богиню", однак насправді воно вбило всю гру – італійці змушені були сісти в глуху оборону, внаслідок чого ефективний план Зідана з вільною позицією Іско та розбиванням персонального пресингу втратив сенс. В розкритті ж "автобусів" Реал знову продемонстрував проблеми, а єдиний гол став відвертим подарунком Фортуни. У підсумку, матч виявився закритим і нудним. Сьогодні так вже не буде, адже Аталанті в будь-якому випадку доведеться йти вперед і забивати двічі, а у Реала через дискваліфікацію випав Каземіро.

Сподіватись на цікавий матч дозволяє і неоднозначна форма "вершкових" у чемпіонаті. Після зустрічі з бергамасками вони провели три тури в Ла Лізі, пропустивши в кожному з них першими й врятувавшись від поразок аж після 87-ї хвилини. При цьому клас суперників особливої ролі не відігравав – Мадрид горів як Сосьєдаду з Атлетіко, так і скромному Ельче. Та і до першого поєдинку з Аталантою підопічні Зінедіна Зідана йшли натужно – Вальядолід переграли мінімально при мінімумі моментів, Хетафе тримав "нулі" цілу годину, перемогу над Уескою вирвати вдалося аж на 84-й хвилині, а Леванте взагалі прибив "бланкос" на їхньому ж полі. З іншого боку, в усіх цих поєдинках Реал забивав, а в останніх трьох турах команда ще й проявила неабиякі вольові якості.

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Нинішній Реал виглядає розбалансовано як по кадрах, так і по грі. На дистанції це створює проблеми, тому мадридці йдуть третіми у Ла Лізі, однак у топ-матчах підопічні Зінедіна Зідана досі залишаються небезпечним суперником. У поточному сезоні вони двічі впевнено прибили Інтер, легко перемогли Борусію М у Мадриді, набрали чотири очки з Атлетіко, били Севілью й виграли Ель Класіко. Та і з Аталантою у перші 17 хвилин Реал виглядав шикарно – команда легко розбивала пресинг італійців, розкатувала красиві комбінації й саме з них отримала чисельну більшість.

Секрет мадридців полягає у здатності адаптуватись під будь-якого топа й у хорошій реакції на зміну ігрової ситуації. В кожному такому поєдинку тактика "вершкових" змінюється, тож їх важко прочитати. Зінедін Зідан дуже круто грає на догматичності футболу грандів.

Аталанта теж доволі неоднозначно йде у чемпіонаті. В останньому турі бергамаскам вдалося повернутися у топ-4 – портал FiveThirtyEihgt впевнений, що команда там і залишиться, але боротьба за зону ЛЧ триватиме до кінця сезону. Підопічні Джан П'єро Гасперіні виглядають у ній фаворитами, адже конкуренти ще більш вразливі, однак і "Богині" критично бракує стабільності.

Так, у позаминулому турі Серії А колектив зазнав поразки від Інтера, пропустивши з єдиного незаблокованого удару, а місяць тому Аталанта перемогла Кальярі, забивши аж на 90-й хвилині. Нічия 3:3 з Торіно після 3:0 у перші 20 хвилин максимально повно розкриває особливості бергамасків – команда готова як трощити Наполі, Мілан і Спецію, так і горіти Інтеру, Вероні та Лаціо. Якусь послідовність у результатах знайти важко.

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Аталанта – надзвичайно потужний у атаці колектив, який йде другим за результативністю у Серії А. Втім, сила бергамасків криється не стільки в креативі на третині поля суперників, скільки у здатності розкривати позиції та перевантажувати зони. Крім того, "Богиня" багато забиває внаслідок успішного пресингу в центрі та перед чужим штрафним.

Саме для виконання великої кількості чорнової роботи команді й доводиться витримувати величезну кількість біганини, однак такий футбол у поточному сезоні вже не дивує суперників. Той же Зінедін Зідан знищив систему персонального пресингу Аталанти завдяки вільній позиції Іско, а Інтер просто наглухо закрився. З іншого боку, Джан П'єро Гасперіні у своєму стилі трощив Ліверпуль і Мілан, а робити серйозні висновки по 17 хвилинах з Реалом не слід.

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Загалом, можна констатувати, що Аталанта весело грає сама й дає грати іншим. Це неідеальний розклад перед матчем-відповіддю у Мадриді, однак нейтральним вболівальникам саме цього і хотілось би. Сьогодні має бути весело.

Робити прогноз щодо виходу Маліновського на поле важко. У першому матчі він вийшов всього на вісім хвилин, замінивши опального Ілічіча – і навіть встиг розігнати кілька атак. Після цього українець виходив в основі у трьох турах поспіль і забивав Сампдорії, однак у поєдинку проти Інтера його змінили одразу по перерві. В останньому ж поєдинку проти Спеції українець вийшов на півгодини й організував гольову атаку.

Словом, наш співвітчизник виглядає непогано, однак на залізне місце в основу він не претендує – як і будь-який інший атакувальний хав Аталанти. Все будуть вирішувати функціональна готовність та особливості тактичного плану Гаспа.

Кадрова ситуація

Травмовані: Азар, Одріосола, Карвахаль – Шутало, Хатебур

Дискваліфіковані: Каземіро – Фройлер

Орієнтовні склади на матч Реал Мадрид – Аталанта

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Варан, Рамос, Менді – Модріч, Вальверде, Кроос – Асенсіо, Бензема, Вінісіус

Аталанта: Спортьєлло – Толої, Ромеро, Джімшіті – Меле, Пашаліч, де Рон, Госенс – Ілічіч, Пессіна – Сапата

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити прогноз на такий матч. Суперники приблизно рівні й чимось навіть схожі один на одного – обидва полюбляють відкритий футбол та здобувають перевагу через позиційну роботу, обидва люблять вмикати центрбеків у атаку й обидва класно працюють на стандартах. При цьому команди досить нестабільні як на дистанції, так і протягом одного поєдинку.

Зрештою, у такій грі тактичний малюнок змінюватиметься кілька разів, тож все буде залежати від здатності реагувати на ходи один одного.

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Реал у цьому плані значно кращий. Зінедін Зідан класно адаптується під футбол топових суперників, а Аталанта доволі однотипна у своєму стилі – вона завжди буде працювати від агресивного персонального пресингу та перевантаження зон. Протиотруту цьому зіллю вигадав ще Томас Тухель у минулорічному чвертьфіналі, а Зізу у Бергамо просто повторив номер із вільним фальшивим нападником. Реал у рівних складах грав краще.

Однозначно у цьому поєдинку можна прогнозувати голи. У мадридців хитка оборона, але в атаці вони довели здатність забивати навіть за найбільш невигідних для себе умов. Аталанті ж в будь-якому випадку треба йти уперед. На рахунок 1:1 чи навіть 2:2 сподіватися можна, але для перемоги гостям необхідно зробити щось більше, ніж просто зіграти у свій футбол. Реал необхідно здивувати.

Чи здатні на це бергамаски? Гра покаже, але номінально в цьому аспекті сильніші мадридці. Саме на їхній прохід і варто поставити.

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