"Порту выбил Юве из турнира? Я не удивлен. В Лиге чемпионов играют сильные команды. В Италии Ювентус является топ-клубом, они знают местный футбол и понимают, каких игроков нужно подписывать здесь.

Ювентус – Порту – 3:2 – видео голов и обзор матча

Наша игра с Реалом? Иногда может возникнуть страх только из-за названия соперника. Реал – команда высокого уровня, они играют рискованно и могут нанести вред. Но мы не боимся изменять собственному стилю. Я стараюсь действовать в соответствии со своими идеями", – цитирует Гасперини football-italia.

Напомним, в первой встрече 1/8 финала ЛЧ Аталанта – Реал мадридцы на выезде сумели минимально одолеть Малиновского и компанию (1:0), ответный матч состоится 16 марта.

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