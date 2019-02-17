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Реал Мадрид – Жирона: прямая трансляция

13:02 52 Читати українською
Реал Мадрид – Жирона: прямая трансляция
Реал Мадрид - Жирона: прямая трансляция

В матче 24-го тура испанской Ла Лиги Реал встречается с Жироной. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 24-го тура чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона начнется в 13:00 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.

Испания24 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Жирона: Воскресенье 17 февраля 2019

Реал Мадрид

live 42'
1 : 0
Жирона
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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Жирона Жирона Реал Мадрид - Жирона
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