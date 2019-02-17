Реал Мадрид – Жирона: прямая трансляция

В матче 24-го тура испанской Ла Лиги Реал встречается с Жироной. Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 24-го тура чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона начнется в 13:00 по киевскому времени. Прямую видеотрансляцию поединка вы можете просмотреть непосредственно в этой новости.