Реал имеет неожиданный козырь для приобретения самого желанного защитника Европы

Мадридский Реал еще на шаг приблизился к подписанию защитника РБ Лейпциг Дайота Упамекано.

Реал имеет хорошие шансы успешно осуществить трансфер Дайота Упамекано из РБ Лейпциг, утверждает AS.

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Сообщается, что защитник сотрудничает с теми же агентами, что и звезда "сливочных" Тони Кроос. Добавим, что Упамекано не желает продлевать соглашение с немецким клубом, а срок действия контракта истекает в июне 2021 года.

К слову, Реал должен будет выдержать серьезную конкуренцию за француза со стороны Манчестер Сити, Ливерпуль, Барселоны и Милана.

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