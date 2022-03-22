Азар очень хотел сыграть в Эль Класико и говорил об этом тренеру, однако Анчелотти его проигнорировал. "Он никогда не был в такой хорошей форме, как сейчас", – цитирует окружение футболиста издание Goal.com.

Эден в Реале часто травмируется, но с декабря не попадал в лазарет. Анчелотти все равно на него не рассчитывает – за 8 последних матчей бельгиец сыграл 25 минут. Ужасный показатель, если учесть, что у Азара самая большая зарплата в Мадриде (2,27 млн ​​евро в месяц).

Контракт Эдена с клубом рассчитан до лета 2024 года. Азар хочет покинуть Мадрид и мечтает о возвращении в Челси, но подсанкционный клуб Абрамовича никак не сможет забрать его обратно.

Реал также заинтересован в продаже футболиста. Претендентов на Азара нет, поэтому единственный вариант для "сливочных" – отпустить его с частичной выплатой зарплаты. Бельгиец перешел из Челси в Реал летом 2019 за 115 млн евро.

Барселона знищила Реал в Ель Класіко: тактичний майстер-клас від Хаві і причини королівської ганьби