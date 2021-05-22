Сразу два клуба из столицы Испании заинтересовались одним из ведущих исполнителей Интера – Лаутаро Мартинесом.

На следующей неделе Алехандро Камано, представитель аргентинского форварда, должен провести переговоры с Реалом и Атлетиком относительно потенциального трансфера своего клиента, информирует Marca.

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Интересно, что оба мадридские коллективы не рассматривают Мартинеса в качестве основной трансферной цели. Приоритетом Реала является Эрлинг Холанд, но "бланкос" находятся в поисках альтернативных вариантов, а потому обратили внимание на Лаутаро. Атлетико, в свою очередь, решил перестраховаться на случай ухода Луиса Суареса по завершении сезона.

К слову, 23-летний нападающий выступает за Интер с 2018-го. Контракт Мартинеса с "нерадзурри" рассчитан до 2023 года.

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