"У меня есть информация, что Килиан Мбаппе и его семья достигли договоренности с Реалом. Это касается личных условий игрока, но также нужно договориться с ПСЖ.

Очевидно, что катарцы из ПСЖ не хотят отпускать Мбаппе. Он может остаться до окончания срока действия контракта и уйти свободным агентом следующим летом. История научила нас, что когда руководство ПСЖ не хочет, чтобы игрок ушел, они сделают все, чтобы он остался до момента, когда не будет принадлежать клубу", – цитирует агента Бруно Сатина Marca.

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Действующий контракт 22-летнего Килиана с парижанами рассчитан до лета 2022-го.

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