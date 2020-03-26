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Реал хочет вернуть Эдегора из аренды – норвежец не уверен в своих перспективах на Бернабеу

17:29 2 Читати українською
Реал хочет вернуть Эдегора из аренды – норвежец не уверен в своих перспективах на Бернабеу
Мартин Эдегор / Getty Images

Хавбек Реал Сосьедада Мартин Эдегор будет иметь непростой выбор для продолжения карьеры летом.

Мадридский Реал настроен вернуть норвежца из аренды, информирует Marca.

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Сам Эдегор не уверен, что хочет возвращаться на Сантьяго Бернабеу. В Реал Сосьедаде он получает игровую практику, которой может не быть в команде Зинедина Зидана. 21-летний хавбек хочет поговорить с французом, чтобы четко понять свою роль в случае возможного перехода. "Сливочным" также придется договариваться с Реал Сосьедадом, ведь аренда рассчитана и на следующий сезон.

Мартин Эдегор стал одним из открытий в текущей кампании. Норвежец провел 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 8 ассистами

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