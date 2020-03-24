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Реал стал "чемпионом" Испании – бенефис травмированного мадридца, экс-звезда УПЛ остановился в шаге от финала

12:04 36 Читати українською
Реал стал "чемпионом" Испании – бенефис травмированного мадридца, экс-звезда УПЛ остановился в шаге от финала
Реал –"чемпион" Испании 2019/20 / фото из соцсетей

Вынужденная пауза в Ла Лиге не значит, что футболисты скучают и ничем не занимаются. По итогам виртуального турнира по FIFA-20 Марко Асенсио принес Реалу титул "чемпиона" Испании.

Как известно, на днях в Испании организовали благотворительный турнир с целью помощи борьбе с коронавирусом COVID-19. Пандемия опасной болезни фактически парализовала Европу и повлекла остановки национальных чемпионатов, еврокубков и переноса Евро-2020 на лето следующего года.

Игроки 18-ти команд Примеры выясняли сильнейшего в популярной видеоигре FIFA-20. Участие в соревнованиях приняли представители всех клубов, за исключением Барселоны и Мальорки – каталонцы и балеарцы не смогли заявить своих делегатов из-за спонсорского контракта с японским производителем видеоигр Konami, который является конкурентом EA Sports, выпускающего популярный симулятор FIFA.

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В воскресенье, 23 марта состоялся финал турнира. В решающем матче сошлись атакующий полузащитник Реала Марко Асенсио и Айтор Руйбаль Гарсия, который представляет аутсайдера Ла Лиги Леганес. Представитель "бланкос" обыграл оппонента со счетом 4:1. Интересно, что именно Асенсио стал автором двух голов в финальном матче, а по разу "отличились" Лука Модрич и Эден Азар, информирует AS.

Таким образом, Марко, который из-за тяжелой травмы колена еще не сыграл в сезоне 2019/20 ни одного матча, принес Реалу виртуальный титул чемпиона Испании 2019/20. В полуфинале вингер "сливочных" разгромил Эду Эспозито из Эйбара (7:0), а в 1/4 уверенно победил представителя Вильярреала Ману Морланеса (5:1). Интересно, что в шаге от финала находился бывший игрок Карпат и Динамо Лукас Перес, но форвард Алавеса не сумел пробиться в решающий поединок, уступив своему оппоненту с Леганес (2: 3).

"Это был очень зрелищный турнир. Его целью было как приятное времяпрепровождение, чтобы развлечься в это нелегкое для всех время, так и участие в борьбе с COVID-19. Нам это удалось. Спасибо всем, кто организовал это мероприятие и сделал возможным его проведение", – сказал Асенсио.

К слову, турнир транслировали на испанском телевидении, а за виртуальным поединком наблюдали 170 тысяч зрителей. Призовой фонд соревнований составил 144 тысячи евро – все деньги будут переданы UNICEF как помощь в противодействии коронавирусу, который унес жизни более 13 тысяч людей во всем мире.

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Теги
коронавирус Статьи Лукас Перес Лукас Перес Реал Мадрид Реал Мадрид Испания футбольные курьёзы Марко Асенсио Марко Асенсио FIFA Леганес Леганес Айтор Руйбаль Гарсия Айтор Руйбаль Гарсия
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