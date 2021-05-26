Первым в списке Реала на продажу стал Рафаэль Варан – мадридцы стремятся заработать за француза больше 60 млн евро, информирует AS.

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Отмечается, что шансов удержать защитника в составе почти нет, а его контракт заканчивается летом 2022 года. Также Реал готов продать Марсело и Иско, которые потеряли место в стартовом составе. Кроме этого, "сливочные" рассмотрят предложения по Асенсио и Мариано Диасу.

К слову, Реал в сезоне 2021/22 так и не завоевал ни одного титула, остановившись в полуфинале Лиги чемпионов и до последнего тура претендовал на чемпионство в Испании.

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