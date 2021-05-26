Реал, Барселона и Ювентус могут остаться без Лиги чемпионов – беспрецедентное решение УЕФА спасет трио неудачников
УЕФА выбрал жесткое наказание для Реала, Барселоны и Ювентуса за инициирование создания Суперлиги.
УЕФА открыл дисциплинарное дело против основателей Суперлиги и планирует исключить из Лиги чемпионов 2021/22, информирует COPE.
УЕФА официально открыл дисциплинарное дело против Реала, Барселоны и Ювентуса
Реалу, Барселоне и Ювентусу, кроме этого, еще грозит штраф на кругленькую сумму. В таком случае клубы, вероятно, отправятся в Спортивный арбитражный суд (CAS). Если их исключение из Лиги чемпионов будет поддержано, то три вакантных места займут клубы, которые финишировали в Ла Лиге и Серии А за пределами первой четверки – Бетис, Реал Сосьедад и Наполи соответственно.
Заметим, что упомянутая тройка команд не вышла из Европейской Суперлиги после краха надежд на ее создание в 2021 году.
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