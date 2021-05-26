УЕФА открыл дисциплинарное дело против основателей Суперлиги и планирует исключить из Лиги чемпионов 2021/22, информирует COPE.

УЕФА официально открыл дисциплинарное дело против Реала, Барселоны и Ювентуса

Реалу, Барселоне и Ювентусу, кроме этого, еще грозит штраф на кругленькую сумму. В таком случае клубы, вероятно, отправятся в Спортивный арбитражный суд (CAS). Если их исключение из Лиги чемпионов будет поддержано, то три вакантных места займут клубы, которые финишировали в Ла Лиге и Серии А за пределами первой четверки – Бетис, Реал Сосьедад и Наполи соответственно.

Заметим, что упомянутая тройка команд не вышла из Европейской Суперлиги после краха надежд на ее создание в 2021 году.

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