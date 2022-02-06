Посреди недели команда Карло Анчелотти вылетела из Кубка Испании, проиграв Атлетику из Бильбао. Соответственно, домашний матч против 16-й команды турнирной таблицы воспринимался через призму хотя бы какой-то реабилитации. Тем более после очередной потери очков Севильей победа позволяла "сливочным" оторваться от главного преследователя на 6 пунктов. Андрей Лунин традиционно остался в запасе.

Реал без Лунина вылетел из Кубка Испании – Атлетик обыграл Мадрид благодаря вынужденной замене

Гранада начала очень активно – уже на 5-й минуте Тибо Куртуа спас после выхода один на один. Реалу очень не хватало травмированного Карима Бензема и дисквалифицированного Винисиуса, без которых атака хозяев была не столь угрожающей. Также игру пропускали Каземиро и Лукас Васкес. "Сливочные" гораздо больше держали мяч, но команда Роберта Морено уверенно отбивалась.

Но Реал все-таки мог забить. На 31-й минуте гостям откровенно повезло. Кроос в фирменном стиле забросил на Карвахаля, прострел которого прервал защитник – быть автоголу, но спасла перекладина. Тут же сам Кроос разрядил пушку – чуть выше. Гранада ответила взрывной контратакой, в завершении которой новичок Узуни вышел один на один с Куртуа. Пришедший из Ференцвароша албанец пробил очень слабо и в руки бельгийцу.

До конца тайма гости еще несколько раз угрожали воротам мадридцев, а за первую половину игры били даже чаще, чем команда Анчелотти. Слабый тайм от "сливочных" – только перед самым перерывом Реал дважды потревожил Машимиану, но тот действовал надежно.

Со старта второго тайма мадридцы прибавили. Алаба мог бить сам, но решил отдать на Модрича, выстрел которого заблокировали. Дважды бил Родриго, однако в обоих случаях классно сыграл Машимиану. Как и после удара Асенсио – снова сейв от португальского вратаря. Анчелотти бросил в бой Азара с Йовичем, которые едва не организовали гол. Бельгиец отдал на серба, а тот не попал в ворота.

Однако Реал все-таки дожал соперника. Марко Асенсио на 74-й минуте пушечным ударом в нижний угол пробил роскошного Машимиана. Отыграться Гранада уже не смогла. "Сливочные" оторвались от Севильи уже на 6 очков, набрав 53 пункта.