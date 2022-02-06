Посеред тижня команда Карло Анчелотті вилетіла з Кубка Іспанії, програвши Атлетіку з Більбао. Відповідно, домашній матч проти 16-ї команди турнірної таблиці сприймався через призму бодай якоїсь реабілітації. Тим більше, після чергової втрати очок Севільєю перемога дозволяла "вершковим" відірватися від головного переслідувача на 6 пунктів. Андрій Лунін традиційно залишився в запасі.

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Гранада почала дуже активно – вже на 5-й хвилині Тібо Куртуа врятував після виходу віч-на-віч. Реалу дуже бракувало травмованого Каріма Бензема і дискваліфікованого Вінісіуса, без яких атака господарів була не такою загрозливою. Також гру пропускали Каземіро та Лукас Васкес. "Вершкові" значно більше тримали м'яч, але команда Роберта Морено впевнено відбивалася.

Але Реал таки міг забити. На 31-й хвилині гостям відверто пощастило. Кроос у фірмовому стилі закинув на Карвахаля, простріл якого перервав захисник – бути автоголу, але врятувала поперечина. Тут же сам Кроос розрядив гармату – трохи вище. Гранада відповіла вибуховою контратакою, у завершенні якої новачок Узуні вийшов віч-на-віч із Куртуа. Албанець, який прийшов із Ференцвароша, пробив дуже слабко і в руки бельгійцю.

До кінця тайму гості ще кілька разів загрожували воротам мадридців, а за першу половину гри били навіть частіше, ніж команда Анчелотті. Слабкий тайм від "вершкових" – лише перед самою перервою Реал двічі потурбував Машиміану, але той діяв надійно.

Зі старту другого тайму мадридці додали. Алаба міг бити сам, але вирішив віддати на Модріча, постріл якого заблокували. Двічі бив Родріго, однак в обох випадкаї класно зіграв Машиміану. Як і після удару Асенсіо – знову сейв від португальського воротаря. Анчелотті кинув у бій Азара з Йовічем, які одразу ледь не організували гол. Бельгієць віддав на серба, а той не влучив у ворота.

Однак Реал таки дотиснув суперника. Марко Асенсіо на 74-й хвилині гарматним ударом в нижній кут пробив розкішного Машиміану. Відігратися Гранада вже не змогла. "Вершкові" відірвалися від Севільї вже на 6 очок, набравши 53 пункти.

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