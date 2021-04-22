"Мы давно договорились о новом соглашении с Модричем, но не с Рамосом. Мы говорили много раз, но не достигли согласия. Я не знаю, почему.

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Я люблю Серхио Рамоса как собственного сына. Но ситуация такова, какова она есть. Он это знает, и я тоже. Давайте сначала просто закончим этот сезон", – цитирует Переса корреспондент Дермот Корриган со ссылкой на El Larguero.

Добавим, что действующий контракт Модрича рассчитан до лета 2022 года, а Рамос может стать свободным агентом уже после завершения текущего сезона.

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