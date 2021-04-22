"Ми давно домовились про нову угоду з Модрічем, але не з Рамосом. Ми говорили багато разів, але не досягли згоди. Я не знаю, чому.

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Я люблю Серхіо Рамоса наче власного сина. Але ситуація така, яка вона є. Він це знає, і я теж. Давайте спочатку просто закінчимо цей сезон", – цитує Переса кореспондент Дермот Корріган з посиланням на El Larguero.

Додамо, що чинний контракт Модріча розрахований до літа 2022 року, а Рамос може стати вільним агентом вже після завершення поточного сезону.

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